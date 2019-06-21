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Kuzey Ege'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Çıplak Ada açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevli bir uçağın radarı tarafından fark edilen 41 düzensiz göçmen, ekiplerce yakalandı

21 Haziran 2019 Cuma 23:07
Kuzey Ege'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Çıplak Ada açıklarından şişme botla Midilli'ye gitmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevli bir uçağın radarı tarafından fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, şişme botta bulunan 14'ü kadın 10'u çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı.

Yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 23:07
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  4. Sahil Güvenlik
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