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Kuzey Ege için fırtına uyarısı

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
Kuzey Ege için fırtına uyarısı

İZMİR (AA) - Kuzey Ege'de bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli fırtınanın 2 Ocak Çarşamba gününe kadar etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin kuzeyinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın 2 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltması beklendiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
  1. Kuvvetli fırtına
  2. Kuzey Ege
  3. uyarı

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