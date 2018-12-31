Kuzey Ege için fırtına uyarısı

İZMİR (AA) - Kuzey Ege'de bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli fırtınanın 2 Ocak Çarşamba gününe kadar etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin kuzeyinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın 2 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltması beklendiği kaydedildi.