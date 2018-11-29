Kuzey Darfur'da 152 bin iç göçmen köylerine döndü

HARTUM (AA) - Sudan yönetimi Kuzey Darfur'da yerlerinden edilen 152 bin 797 iç göçmenin köylerine döndüğünü açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Kuzey Darfur Valisi Muhammed İbad Semuh, "Kuzey Darfur eyaletindeki kamplarda yaşayan 327 bin 31 iç göçmenden 152 bin 797'sinin eyaletteki köylerine döndüğünü" belirtti.

Semuh, gerekli ihtiyaçların belirlenmesi ve temini konusunda eyalet hükümetinin bölgede faaliyet gösteren yerel ve yabancı kuruluşlarla koordineli şekilde gerçekleştirdiği çalışmaların köylerine dönen insanların istikrara kavuşmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Göçmenlerin yeniden yerleşimi ve entegrasyonu meselesinin eyalet hükümetinin çözmeye çalıştığı en büyük zorluklardan biri olduğunu aktaran Semuh, hükümetin bu konuda bir dizi önlemler aldığını belirtti.

Darfur'un 5 eyaletinden biri olan Kuzey Darfur eyaletinde çok sayıda göçmen kampı bulunuyor. Sudan hükümeti bu kamplarda yaşayan göçmenlerin gönüllü şekilde geri dönüşlerini sağlamak için güvenlik ve istihdama yönelik bir program uyguluyor.

Darfur bölgesi 2003'ten beri Sudan ordusu ile isyancılar arasında çıkan çatışmalara sahne oluyor. Birleşmiş Milletler (BM) istatistiklerine göre söz konusu çatışmalarda 300 bin kişi öldü, yaklaşık 2,5 milyon kişi ise yerlerinden edildi.