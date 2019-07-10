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Kuzey Çevreyolunda çalışmalar sürüyor

Kuzey Çevreyolunun Kuyulu Mahallesindeki yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kuzey çevre yolunun tamamlanmasıyla bölgemiz daha fazla değer kazanacaktır.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:55
Kuzey Çevreyolunda çalışmalar sürüyor

Kuzey Çevreyolunun Kuyulu Mahallesindeki yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kuzey çevre yolunun tamamlanmasıyla bölgemiz daha fazla değer kazanacaktır. Yeşilyurt’u daha fazla büyütmek ve geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.


Kuzey çevre yolu güzergahında bulunan Kuyulu Mahallesindeki ulaşım ağını güçlü hale getirmek adına çalışmaların devam ettiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kent yaşamını direk etkileyen ulaşım sıkıntısını çözen şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ne kadar ileriye gittiğini görüyoruz. Yolların kaliteli olması yaşam kalitesini de doğal olarak artırmaktadır. Yeşilyurtumuzda modern ve yaşam standardı yüksek hayat koşullarının güçlü şekilde hissedilmesinde konforlu ulaşım ağının ciddi katkısı vardır. Yollar medeniyetlerin ilk başlangıç noktasıdır, yolların kalitesi şehrin kalitesini göstermektedir. İlçemizin bütün yaşam alanlarında ki ulaşım ağını daha güçlü hale getirecek güce ve kapasiteye sahibiz. Beş yılda hayata geçirdiğimiz devasa yatırımlar, rekor seviyesindeki alt ve üst yapı yatırımlarıyla ulaşım ağımızın konfor seviyesini çok güzel bir noktaya taşıdık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kuzey çevre yolumuzun tamamlanıp hizmete girmesiyle birlikte ise bölgemiz daha fazla değer kazanacak, ticaret, ekonomik ve turizm bağlamında ciddi bir hareketlenme olacaktır. Yeşilyurtumuzda bu hareketlenmeden doğal olarak nasibini alacaktır. Kuzey çevre yolu üzerinde bulunan Kuyulu mahallemizde yol açma, genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir, bizlerde buradaki çalışmaları sık sık takip ediyoruz. Gerek Yeşilyurt Belediyesinin ekipleri gerekse de karayolları ekiplerimiz planlanan yatırımların hayata geçmesi için dört koldan çalışmalarını sürdürmektedir. Sıcak havaya rağmen büyük bir özveri ve gayretle çalışmaları aksatmadan sürdüren bütün personellerimize kolaylıklar diliyorum. Çalışmalarda ekiplerimizi yalnız bırakmayan Kuyulu Mahalle Muhtarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Biz hep birlikte Yeşilyurt’uz, el ele verip güzel ilçemizdeki yaşam standardını daha iyi bir noktaya ulaştıracağız” şeklinde konuştu.


Kuyulu Mahalle Muhtarı Seydi Kılıç’da, devam eden yol çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:55
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