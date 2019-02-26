Kuzey Çevre Otoyolu'nda trafik kazası Kontrolden çıkan kumaş yüklü tır, bariyerleri aşarak yan yattı

İSTANBUL (AA) - Kuzey Çevre Otoyolu'nun 26 numaralı viyadük civarında, kontrolden çıkan kumaş yüklü tır, bariyerleri aşarak devrildi. Alınan bilgiye göre, Edirne yönüne giden İsmet Demir yönetimindeki 34 FK 3329 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan tır, devrilerek yan yattı. Sürücü yara almadan kazayı atlatırken, kumaşlar çevreye saçıldı. Bölgeye polis, itfaiye ve ambulans yönlendirilirken, kazanın bulunduğu bölgede 2 şerit trafiğe kapatılırken, geçişler diğer şeritlerden sağlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.