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Kuzey Amerika'nın en büyük elması bulundu

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:03
Kuzey Amerika'nın en büyük elması bulundu

NEW YORK (AA) - Kanada'daki bir madende bulunan 552 karatlık elmasın, Kuzey Amerika kıtasında bugüne kadar bulunan en büyük elmas olduğu açıklandı.

Dominion Diamond Mines adlı madencilik firmasından yapılan açıklamada, Kanada'nın kuzey bölgesindeki bir madende, ekim ayında 552 karatlık sarı elmas bulunduğu belirtildi.

Açıklamada elmasın, ham haliyle satılmayacağı ve değerinin belirlenmesi için henüz çok erken olduğu vurgulandı.

Söz konusu elmasın, Kuzey Amerika kıtasında bugüne kadar bulunan en büyük elmas olduğu aktarılan açıklamada, daha önce 2015'te aynı madende bulunan 187,7 karatlık "Diavik Foxfire" adlı elmasın bu rekoru elinde tuttuğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:03
  1. 552 karat
  2. Kuzey Amerika
  3. sarı elmas

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