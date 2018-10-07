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Kuzey Amerika ülkesini bekleyen tehlike! Eksi 45 derece görülecek

Kanada'nın Quebec ve Ontario eyaletlerinde yeni yıl itibariyle hava sıcaklığının eksi 45 dereceye kadar düşeceği öğrenildi.

07 Ekim 2018 Pazar 20:29
Kuzey Amerika ülkesini bekleyen tehlike! Eksi 45 derece görülecek

Kanada’da önümüzdeki kışta hava sıcaklığının eksi 45 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Kanadalı çiftçilerin yıllık hazırladığı, 2019 Çiftçi Takviminde (Farmers' Almanac), bu yıl Kanada'da Şubat 2019'da eksi 40 ila eksi 45 dereceye kadar hava sıcaklıklarının görüleceği tahmin ediliyor. Her ne kadar Kanadalılar soğuk havaya alışkın olsalar da eksi 40 dereceden itibaren düşük sıcaklıklar insanlar için hayati tehlike arz ediyor. Rüzgar ısısı eksi 40 dereceye düştükten sonra, soğuğa 10 dakika maruz kadar insan vücudunda “soğuk ısırığı” görülüyor ve soğuktan insan uzuvları kopuyor.

Quebec ve Ontario eyaletlerinin 2019 yılı başlangıcında olağanüstü donma düzeyinde hava sıcaklıkları yaşayacağı beklenirken, sadece British Columbia eyaletinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Ülkenin kalabalık şehrinin ve başkentinin bulunduğu Ontario eyaletinde sıcaklıkların hayati tehlike arz edecek kadar azalması, ülkede ciddi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 20:29
  1. Kanada
  2. Kuzey Amerika

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