Kuzenlerden birinin öldüğü olayda ’mavi balina’ iddiası Hatay’da 2 çocuktan birinin öldüğü olayda ’mavi balina’ oyunu iddiası ortaya atıldı.

Hatay’da 2 çocuktan birinin öldüğü olayda ’mavi balina’ oyunu iddiası ortaya atıldı.

Olay dün akşam saatlerinde, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, evlerinde bulunan Kırıkkale marka tabanca silahla oynayan 16 yaşındaki Ali S.A. ve 13 yaşındaki Çağatay S.’nin intihar ettikleri iddia edildi. Mavi balina adlı oyunun etkisinde kaldıkları tahmin edilen 2 kuzenden Çağatay S. olay yerinde hayatını kaybederken, Ali S.A. ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını sürdürüyor. Bilinci kapalı olan 16 yaşındaki Ali S.A., yoğun bakımda bekletiliyor.

Polis, mavi balina iddiasının ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

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