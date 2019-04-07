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Kuzeni tarafından hunharca katledilen Zeynep’in ismi Kur’an kursunda yaşatılacak

Kırklareli’de akrabası tarafından başına tuğlayla vurularak öldürülen Zeynep Esin’in adı Kur’an-ı Kerim öğrenmek üzere annesi ile birlikte devam ettiği Kur’an kursuna verildi.

07 Nisan 2019 Pazar 10:40
Kuzeni tarafından hunharca katledilen Zeynep’in ismi Kur’an kursunda yaşatılacak

Kırklareli’de akrabası tarafından başına tuğlayla vurularak öldürülen Zeynep Esin’in adı Kur’an-ı Kerim öğrenmek üzere annesi ile birlikte devam ettiği Kur’an kursuna verildi.


Kırklareli’nin Yayla Mahallesi’nde bulunan Sultan Reyhani Camii Kur’an Kursu’nun adı "Zeynep Esin Kur’an Kursu" olarak değiştirildi. Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu isim değişikliğine onay verdikleri için Kırklareli Valimiz Sayın Osman Bilgin’e çok teşekkür ediyorum. Zeynep Esin kızımızın mazlumen ve mağduren katledilişi hepimizi hakikaten yasa boğdu. Kırklareli halkı bu müessif olay karşısında ayağa kalktı. Siyasi partilerimiz propaganda faaliyetlerini durdurdu. Büyük bir katılımla cenazesi defnedildi. Hayatının baharında 11 yaşında vefat eden kızımız bizlere mesajlar vererek bu dünyadan ayrıldı. O bir şehittir. Bize verdiği üç mesaj şudur; bağımlılıkla, alkol ve uyuşturucu ile mücadele din. İyiliğin alanını genişletin, kötülüğün alanını daraltın. Gençlerimize değerlerini öğretin. Temel dini bilgiler başta olmak üzere bu milletin gençlerine Kur’an sevgisi, peygamber sevgisi, insan sevgisi ve Allah sevgisini kazandırın" dedi.


Zeynep Esin’e Kur’an-ı Kerim öğreten hocası Azime Yavuz ise, "Zeynep mükemmel bir çocuktu. Çok akıllı, sevgi dolu, neşeli, saygılı idi. Kur’an-ı Kerim’i biran önce öğrenmek istiyordu. Onu akşam hava kararıyor diye eve göndersem de tekrar geri geliyordu. Onu hepimiz çok seviyorduk. Ben bütün talebelerimi seviyordum ama Zeynep’imi ayrı seviyordum. Kursa ilk Zeynep’im gelirdi. Onunla sohbet ederdik. Çok farklıydı, 6 yaşında kardeşi vardı. Onun da bir an önce Kur’an öğrenmesini istiyordu. Öldüğü Perşembe sabahı uyandım. Aklımda Zeynep vardı, biran önce onu görüp, onu mutlu etmek istiyordum. Ona çok sevdiği Kur’an-ı Kerim hediye edecektim. Zeynep’im gelemedi. Hiç geç gelmezdi, saat 20.00’de annesi geldi. ‘Zeynep eve gelmedi, yok’ dedi" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 10:40
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