Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Kilis’te, kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.05 Mart 2019 Salı 15:00
Kilis’te, kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.
Kazım Karabekir Mahallesi Cabioğlu Sokak 22 Sayılı ikametti Y.K. ait köpek evin su kuyusuna köpek düştü. Köpeğin kuyuya düştüğüihbarı üzerineolay yerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Su kuyusundan başarılı bir operasyon sonucu çıkarılan köpek sahibine teslim edildi.
YORUM YAZ