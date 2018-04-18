Kuyuya düşen keçinin imdadına itfaiye yetişti!

Battalgazi ilçesi Karaköy Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mevlit Toksöz'e ait keçi yavrusu, su kuyusuna düştü. Yaklaşık 4 metre derinlikte mahsur kalan hayvanı kurtarmak için uğraşan Toksöz, başarılı olamayınca Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ve merdivenle kuyuya inen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından keçi yavrusunu kurtararak sahibine teslim etti.