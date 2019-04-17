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Kuyuya düşen çocuklar yan yana toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta yağmur sularının doldurduğu su dolu kuyuya düşerek hayatını kaybeden iki kuzen yan yana toprağa verildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:02
Kuyuya düşen çocuklar yan yana toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta yağmur sularının doldurduğu su dolu kuyuya düşerek hayatını kaybeden iki kuzen yan yana toprağa verildi.


Kahramanmaraş’ta evlerinin kenarındaki su dolu kuyuya düşerek hayatını kaybeden Ahmet Dağ (11) ve Musa Can Türk (12) için Döngele Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazına çocukların arkadaşları, aileleri ve kalabalık mahalleli katıldı. Cenaze namazı sırasında iki kuzenin yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşları arasında iki kuzen mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.


Çocukların eğitim gördüğü Döngele İmam Hatip Ortaokulu ise yaşanan olay sonrası eğitime 1 günlüğüne ara verdi. 5’inci sınıf öğrencisi Ahmet Dağ ve 7’inci sınıf öğrencisi Musa Can Türk’ün sıralarına öğretmenleri tarafından gül bırakıldı.


Dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesinde Yıldız Obası’nda yaşanan olayda, Musa Can Türk (12) ile Ahmet Dağ (11) isimli iki kuzen oyun oynarken düştükleri su dolu fosseptik kuyuda hayatlarını kaybetmişlerdi.


Mahallede yaşayan Cuma Gök isimli bir vatandaş ise, “Olay akşam saat 17.00 ila 18.00 sıralarında yaşandı. Çocuklar evlerinin yanında oyun oynarken inşaatın yanında kazılı kuyu vardı. Çocuklar oraya düşmüş. Çocukları ailesi ararken bir kişi abdest alırken çocuk seslerini duymuş. Aile de çocukları o şekilde bulmuş. Çocuklardan birinin olay yerinde, diğer çocuğunda hastaneye giderken hayatını kaybettiği söyleniyor” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 15:02
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