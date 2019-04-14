Kuyuya düşen çocuk boğularak öldü Van’ın Çaldıran ilçesinde kuyuya düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Van’ın Çaldıran ilçesinde kuyuya düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Çanak Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Davut Şahin, kuyuya düştü. Aile fertlerinin yaptığı 2 saatlik arama çalışmasının ardından minik Şahin’in cesedi evin civarındaki kuyuda bulundu. Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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