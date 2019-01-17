0553 313 94 23

Kuyumcuyu yakarak öldürmüşler

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcunun öldürülmesiyle ilgili İran uyruklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi- Savcı mütalaasında, adli tıp raporlarına göre kuyumcunun canlıyken yakıldığının anlaşıldığına işaret ederek, sanıkların "iştirak halinde canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi

17 Ocak 2019 Perşembe 12:21
Kuyumcuyu yakarak öldürmüşler

ANTALYA (AA) - Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcunun öldürülmesine ilişkin İran uyruklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh ve Peyman Boveirimonji ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasında, kuyumcu ile İranlıların olay günü tanıştıkları, Muratpaşa ilçesindeki büroda bir araya geldikleri aktarılarak, belirlenemeyen nedenle sanıkların maktulü darbederek etkisiz hale getirdikten sonra ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp ormanlık alana götürdükleri kaydedildi.

Kişinin ölümünün yanma sonucu meydana gelmiş olduğunun oy birliğiyle kabul edildiği vurgulanan mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Maktulün vücudunda yakılmadan önce ölümü gerektirecek mahiyette bir darp, cebir izine rastlanılmadı. Maktulün yakıldığı yere el bilekleri plastik kelepçeyle bağlanmak suretiyle getirilmesi dikkate alındığında maktulün yakılmadan önce canlı vaziyette el bileklerinden bağlanarak cesedin bulunduğu yere getirildiği, burada kumaş malzemeler ve benzin maddesiyle canlı olarak yakılarak öldürüldüğü düşünülmektedir."

Mütalaada, sanıkların "tasarlayarak öldürme"den değil, "iştirak halinde canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Antalya'da 10 Nisan 2017'de kendisinden bir süre haber alınamayan 54 yaşındaki kuyumcu Vedat Şenay'ın cesedi ormanlık alanda bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu 4 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:21
  1. Antalya
  2. canavarca hisle öldürme
  3. cinayet
  4. İranlı
  5. kuyumcu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
    1. Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6..
    2. Altın fiyatları
    3. Numan Kurtulmuş'tan kritik Suriye..
    4. Yüksekten prim ödeme maaşı artırır
    5. Balyoz davası eski hakimine hapis cezası
    6. Taha Akgül'den örnek davranış
    7. Karar resmen yürürlükte! Bir ülke ile..
    8. Bu kuş başka kuş! 100 bin liraya kadar..
    9. Kuyumcuyu yakarak öldürmüşler
    10. Muhammed Ali'nin ismi havalimanında..
    11. Her söylenene inanmayın
    12. Aytemiz'den motosiklet kullanıcılarına..
    13. Borçlanma yapmanın sigorta..
    14. "Yatırımcılar yapısal dönüşüm ve..
    15. Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe ile..
    16. Mühbiç'teki terör saldırısı
    17. Muhtarlık listeleri askıdan indiriliyor
    18. Mısır balıkçı teknesi Gazze..
    19. Emekliler yakıt ve kira desteği talep..
    20. Son dakika haber Aziz Kocaoğlu..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!