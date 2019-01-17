Kuyumcuyu yakarak öldürmüşler

ANTALYA (AA) - Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcunun öldürülmesine ilişkin İran uyruklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh ve Peyman Boveirimonji ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasında, kuyumcu ile İranlıların olay günü tanıştıkları, Muratpaşa ilçesindeki büroda bir araya geldikleri aktarılarak, belirlenemeyen nedenle sanıkların maktulü darbederek etkisiz hale getirdikten sonra ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp ormanlık alana götürdükleri kaydedildi.

Kişinin ölümünün yanma sonucu meydana gelmiş olduğunun oy birliğiyle kabul edildiği vurgulanan mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Maktulün vücudunda yakılmadan önce ölümü gerektirecek mahiyette bir darp, cebir izine rastlanılmadı. Maktulün yakıldığı yere el bilekleri plastik kelepçeyle bağlanmak suretiyle getirilmesi dikkate alındığında maktulün yakılmadan önce canlı vaziyette el bileklerinden bağlanarak cesedin bulunduğu yere getirildiği, burada kumaş malzemeler ve benzin maddesiyle canlı olarak yakılarak öldürüldüğü düşünülmektedir."

Mütalaada, sanıkların "tasarlayarak öldürme"den değil, "iştirak halinde canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Antalya'da 10 Nisan 2017'de kendisinden bir süre haber alınamayan 54 yaşındaki kuyumcu Vedat Şenay'ın cesedi ormanlık alanda bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu 4 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.