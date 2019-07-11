0553 313 94 23

Kuyumcuyu gasp girişimine 1 tutuklama

Adana’da emekli albayın kuyumcu dükkanını soymaya gelen bir kişi ve ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi adliyeye sevk edildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:36
Kuyumcuyu gasp girişimine 1 tutuklama

Adana’da emekli albayın kuyumcu dükkanını soymaya gelen bir kişi ve ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi adliyeye sevk edildi. Soygun girişiminde bulunan zanlı tutuklandı, suç ortaklarından biri hakkında ev hapsi, diğeri için de adli kontrol altında tutulması kararı verildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde 8 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Ç. (26), Eren T. (25) ve Gani K. (21) bir araya gelip parasız kaldıkları için kuyumcu soymaya karar verdi. Eren T. soygun için araç kiralarken, Ümit Ç. de olayda kullanmak üzere Gani’ye ait olan ruhsatsız pompalı av tüfeğini yanına alıp yola çıktı. Eren T., kullandığı aracı yol kenarına çekerken, Ümit T. elindeki silahla kuyumcuya girdi. Gani K. de ona dışarıda gözcülük yaptı.


Ümit T. kuyumcu dükkanına girip, pompalı tüfeği Hacı Ali Menekşe’ye doğrultarak, “Altın ve paraları çantaya koyun” diyerek, diğer elindeki çantayı cam vitrinin üzerine koydu. Bunun üzerine Menekşe de silahını çıkartıp, Ümit’e doğrultup, “Gençliğine yazık. Burada benden altın alamazsın. Sen de ben de silahlıyız. Ya sen beni vuracaksın ya da ben seni. Bir altın için beni mi öldüreceksin? Hadi gel, vazgeç şu işten. Ne derdin varsa oturup konuşalım” dedi.


Bunun üzerine korkuya kapılıp, tereddüt eden Ümit Ç. elindeki pompalı tüfeği Hacı Ali Menekşe’ye verdi. Menekşe hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Ümit’i, sonra da olay yerinden kaçıp kayıplara karışan diğer iki zanlıyı yakaladı. Ümit Ç. ifadesinde, “Bir süredir işsizdim. Hastayım ve ameliyat olmam gerekiyordu. Ben de arkadaşlarımla birlikte kuyumcu soymaya karar verdim. 3-5 altın alıp çıkacaktık. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.


Diğer zanlılar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.


Emniyetteki sorgularının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ümit Ç. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde "silahlı yağmaya teşebbüs’ suçundan tutuklanırken, aynı suçtan Eren T.’ye "ev hapsi" tedbiri, Gani K.’ye ise ‘adli kontrol’ tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 08:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adliyede rüşvet operasyonunda 1’i zabıt katibi 8 kişi adliyede
    1. Adliyede rüşvet operasyonunda 1’i..
    2. Şer odakları ODTÜ’de el ele
    3. Doğu’da hava sıcaklığı artıyor
    4. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    5. PKK’da şimdi sıra kimde korkusu had..
    6. Küresel piyasalar Powell'ın mesajları..
    7. Dış kulak iltihabı tatili zehir etmesin
    8. Kim bu Daron Acemoğlu? Ali Babacan..
    9. Ahıskalılar seradan ilk mahsulü aldı
    10. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    11. Akşener’den yeni parti yorumu: Bilim..
    12. Aynı bölümde okuyan anne-kız..
    13. İngiliz donanması petrol tankerine..
    14. Elektrik akımına kapılıp sulama..
    15. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan CHP’ye..
    16. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    17. Gece saatlerinde başlayan yağış kaza..
    18. Eşini ve kayınbabasını öldüren zanlı..
    19. Terör örgütü DEAŞ’a haraç toplarken..
    20. GÜNDEM / 11 Temmuz 2019
    21. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    22. GÜNCELLEME - Samsun'da çocuğun..
    23. Ravza Cihan kimdir? Kocaeli Müftüsü..
    24. Yurtta hava durumu
    25. Marmara, kardeş şehir belediyesini..
    26. Muhtarlar hünerlerini sergiledi
    27. DAEŞ adına haraç toplamışlardı.....
    28. "Muğla'daki orman yangını kontrol..
    29. YSK, yenilenen seçimlerin kesin..
    30. Kızılay Vekâletle Kurban Kesim..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!