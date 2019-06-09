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Kuyumcuya operasyon: 20 kilo sahte ziynet eşyası ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte altın sürdükleri iddia edilen 2 ayrı kuyumcuya polis tarafından yapılan operasyonda 20 kilogramın üzerinde sahte ziynet eşyası ele geçirildi.

09 Haziran 2019 Pazar 15:03
Kuyumcuya operasyon: 20 kilo sahte ziynet eşyası ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte altın sürdükleri iddia edilen 2 ayrı kuyumcuya polis tarafından yapılan operasyonda 20 kilogramın üzerinde sahte ziynet eşyası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Geçen yıl tatil için Alanya’ya gelen Danimarkalı çift, Atatürk Caddesi Keykubat Bulvarı üzerindeki kuyumcudan 6 bin 450 TL karşılığında 2 adet alyans aldı. Daha sonra memleketlerine dönen çift, aldıkları alyansların rengi atınca sahte olduğu anlaşıldı. Nisan ayında tekrar tatil için Alanya’ya gelen çift söz konusu kuyumcu dükkanına giderek aldığı alyansların sahte olduğunu söyledi. Geri verdiği sahte alyansların yerine yüzük ve kolye ucu alan V.L ve. P.J., 5 bin 500 lira daha ödeme yaptı. Aldığı ziynet eşyasının da sahte olduğunu anlayan turistler, polise şikayette bulundu.


Çiftin şikayeti üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları teknik fiziki takip sonrası M.T. isimli şüpheliye ait 2 ayrı kuyumcu dükkanına baskın düzenledi. Baskınlarda sahte altın olduğu belirlenen kolye, yüzük, küpe, bilezik, künye gibi 20 kilo 318 gram ziynet eşyası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:03
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