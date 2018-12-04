Kuyumcuya ayırttığı altınları çalarak kaçtı

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi, kuyumcudan 11 bin 520 lira değerindeki altınları çalarak kaçtı.

Kendisini astsubay olarak tanıtan henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gittiği kuyumcuda, ertesi gün almak üzere 11 bin 520 lira değerinde 4 adet 10 gram külçe altın ve 2 Cumhuriyet altını ayırttı.

Bir gün sonra yeniden kuyumcuya giden şüpheli, altınları incelediği sırada babasıyla görüşmek için iş yeri sahibi Eyüp Nomanoğlu'ndan telefonunu istedi.

Bu sırada Nomanoğlu'nun dikkatsizliğinden faydalanan şüpheli, altınları alarak kaçtı.

Durumun bildirildiği polis ekipleri, iş yerinde parmak izi çalışmasının ardından kamera görüntülerini inceleyerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.