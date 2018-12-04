THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kuyumcuya ayırttığı altınları çalarak kaçtı

Adana'da bir kişi kuyumcuya ayırttığı 11 bin 520 lira değerindeki altınları, iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak çaldı

04 Aralık 2018 Salı 20:26
Kuyumcuya ayırttığı altınları çalarak kaçtı

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi, kuyumcudan 11 bin 520 lira değerindeki altınları çalarak kaçtı.

Kendisini astsubay olarak tanıtan henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gittiği kuyumcuda, ertesi gün almak üzere 11 bin 520 lira değerinde 4 adet 10 gram külçe altın ve 2 Cumhuriyet altını ayırttı.

Bir gün sonra yeniden kuyumcuya giden şüpheli, altınları incelediği sırada babasıyla görüşmek için iş yeri sahibi Eyüp Nomanoğlu'ndan telefonunu istedi.

Bu sırada Nomanoğlu'nun dikkatsizliğinden faydalanan şüpheli, altınları alarak kaçtı.

Durumun bildirildiği polis ekipleri, iş yerinde parmak izi çalışmasının ardından kamera görüntülerini inceleyerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:26
  1. Adana
  2. Çukurova İlçesi
  3. Devlet Bahçeli Bulvarı
  4. HIRSIZLIK
  5. kuyumcu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemoterapi sürecini kolaylaştıran tavsiyeler
    1. Kemoterapi sürecini kolaylaştıran..
    2. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden..
    3. Kahvaltı gerçekten en önemli öğün mü?
    4. Anne sütünün bebeğe olumlu etkileri
    5. Di Maria: Messi duvara kafa attı
    6. Küf sağlığımıza zarar veriyor
    7. Hamilelikte sivilcelenmenin nedeni
    8. Gaziantep'teki Karasu Çayı'nın renk..
    9. Barcelona'da deprem! 6 ay sahalardan..
    10. Irak meclisindeki "kaos" kabinenin..
    11. Hangi besinlerde D vitamini var?
    12. Maçın ardından
    13. Gümüşhane'de 3 oğlunu vuran babanın..
    14. Stoltenberg'ten Rusya açıklaması: Azak..
    15. "INF Anlaşması'nı korumak artık..
    16. Dolar ve euro hareketlendi! İşte son..
    17. İzmir'de trafik kazası: 2 polis yaralı
    18. ABD Rusya'ya 60 gün süre verdi!
    19. Hamileliğinizi sevmeniz için..
    20. Katil Esed çağrı yaptı! Binlerce..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz