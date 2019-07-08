Kuyumcunun ikna çabasıyla soygundan vazgeçerek teslim oldu Adana'da pompalı tüfekle kuyumcu dükkanını soymak isteyen şüpheli, iş yeri sahibinin ikna çabasıyla eyleminden vazgeçerek polise teslim oldu- Kuyumcunun ikna çabası, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi

ADANA (AA) - Adana'da pompalı tüfekle kuyumcu dükkanını soymak isteyen şüpheli, iş yeri sahibinin ikna çabasıyla eyleminden vazgeçerek polise teslim oldu. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde Hacı Ali Menekşe'ye ait kuyumcu dükkanına pompalı tüfekle giren Ümit Ç. soygun girişiminde bulundu. Bu sırada iş yeri sahibi Menekşe, güvenlik butonuna basarak şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ameliyat olacağını ve hastane masraflarını karşılayabilmek için birkaç altın alıp ayrılacağını söylediği iddia edilen Ümit Ç'nin kuyumcu tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçirildiği öğrenildi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Bu arada, kuyumcunun ikna çabası, iş yerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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