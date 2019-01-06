0553 313 94 23

Kuyumcunun "gasbedildim" oyunu polise takıldı

Ankara'da önceden anlaştığı arkadaşına iş yerinden hırsızlık yaptıran kuyumcu ve çalışanının çelişkili ifadeleri polisin dikkatinden kaçmadı- Kuyumcu ile hırsızlık zanlısı arkadaşı ve iş yeri çalışanı gözaltına alındı

06 Ocak 2019 Pazar 09:25
Kuyumcunun "gasbedildim" oyunu polise takıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde önceden anlaştığı arkadaşına iş yerinden hırsızlık yaptıran kuyumcu ve çalışanının çelişkili ifadeleri, polisin dikkatinden kaçmadı.

Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcudan dün gece saatlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı alan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler iş yerine gittiklerinde kuyumcu Ş.P. ile çalışan Ö.A'yı elleri ile ayaklarından koli bandıyla bağlanmış şekilde buldu.

Ş.P. ve Ö.A'nın, kuyumcuya gelen silahlı ve maskeli bir kişinin kasadaki 750 bin dolar ve 13 kilogram altını gasbettiği, daha sonra güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kaçtığı yönünde beyanda bulunması üzerine hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Kaçarken rahat tavırlar takındı

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının içerisinde altın ve dolarların bulunduğu tekerlekli valizle kaçarken rahat tavır takınması ve müştekiler Ş.P. ile Ö.A'nın çelişkili ifadeler vermesinden şüphelendi.

Bunun üzerine emniyette ifadesine başvurulan kuyumcu Ş.P, suçunu itiraf ederek, uluslararası döviz piyasasında para kaybettiğini, kriz nedeniyle piyasaya borçlandığını ve çocukluk arkadaşı G.A. ile anlaşarak iş yerinden hırsızlık yapıldığı izlenimi vererek, borçlarını bir süre ertelemek istediğini anlattı.

- Olayda sahte dolar kullanmışlar

Bunun üzerine polis ekipleri, G.A'yı Yenimahalle ilçesindeki evinde çalındığı iddia edilen altınlar ve üzerinde "geçersiz" yazılı dolarlarla yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 09:25
  1. HIRSIZLIK
  2. kuyumcu
  3. Sincan
  4. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bankalar faizden adeta ihya oldu!
    1. Bankalar faizden adeta ihya oldu!
    2. Sömestr tatili cep yakacak
    3. Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    4. Esed'e Afrin hatırlatması
    5. Antalya-Konya kara yolunda ulaşım..
    6. Etin fiyatı düşüyor üretici beklemede
    7. General Mobile dünyada ilk beşte
    8. ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye..
    9. 2'nci Gezi provokasyonu ve Metin..
    10. İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın..
    11. Kuyumcunun "gasbedildim" oyunu polise..
    12. Karahasanoğlu: Bu Yargıtay da çok..
    13. Casper’dan yeni VIA G3
    14. THY’nin en yaşlı yolcusu kıtaları aştı
    15. Şirketler e-Fatura için sıraya girdi
    16. Fransa tekrar karıştı! Sarı yelekliler..
    17. GÜNDEM / 6 Ocak 2019
    18. Kara yollarında durum
    19. Günlerdir kayıptı! Parçalanmış halde..
    20. Pentagon'da istifa depremi
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında