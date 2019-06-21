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Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran 3 şahıs yakalandı

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ’da müşteri olarak gittikleri kuyumculardan dolar satın almak istediklerini söyleyerek, ilginç yöntemleri ile 3 yılda 75 bin TL’lik vurgun yapan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

21 Haziran 2019 Cuma 15:59
Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran 3 şahıs yakalandı

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ’da müşteri olarak gittikleri kuyumculardan dolar satın almak istediklerini söyleyerek, ilginç yöntemleri ile 3 yılda 75 bin TL’lik vurgun yapan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, 18 Kasım 2016 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı’nda bulunan bir kuyumcuya giden şahıslar, dolar satın almak istediklerini söyleyerek, Türk Lirası karşılığında 2 bin Dolar aldılar. Ertesi günde aynı kuyumcu mağazasından dolar satın alan şahıslar, 3. gün de gelerek 24 bin dolar almak istediklerini söyledi. Mağaza çalışanları 24 bin doları şahısların verdiği bir çantaya koydu. Bu sırada dolarların olduğu çantayı alan şahıs, yanında bulundurduğu bir poşetteki aynı model çantayla değiştirdi. Çantayı tekrar mağaza çalışanlarına teslim eden şahıslar, bankadan para çekip tekrar geleceklerini söyledi. Şahısların gelmemesi üzerine çantadaki paraları kasaya koymak için sayan çalışanlar, 100 dolar banknotların arasına 1 dolarların yerleştirdiğini ve şahısların ilk aldıkları çanta yerine başka bir çanta verdiklerini fark etti.



Dolandırıcıları, kuyumcunun dikkati ele verdi


Dolandırıldığını fark eden mağaza çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken şahıslar aynı yöntemle aynı yıl Tekirdağ’da bulunan bir kuyumcuyu dolandırdı. Son olarak bu yıl Sakarya’nın Felizli ve Hendek ilçesinde 2 kuyumcuyu dolandıran şahıslar, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir kuyumcuyu dolandırmak isterken, çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı.



Binlerce dolarlık vurgun yapan şahıslar gözaltına alındı


İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 3 ildeki kuyumcuları dolandıran şahısların T.İ. (32) ile Gürcistan uyruklu M.A. (56) ve M.M. (67) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemelerde şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda M.A., M.M. ve T.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda bin 987 dolar, 130 Gürcistan Larisi, 6 bin 550 TL para ele geçirildi.



Toplam 5 bin TL’lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı


Şahısların girdikleri müşteri kılığında gittikleri kuyumcuları ilginç yöntemleri ile toplam 75 bin TL dolandırdıkları öğrenilirken, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan T.İ., karıştığı olaylar sebebi ile savcılık talimatı ile Sakarya Emniyeti’ne teslim edildi. Benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen M.A. ve M.M. isimli Gürcistan uyruklu şahıslar ise, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:59
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