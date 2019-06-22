0553 313 94 23

Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran 3 şahıs tutuklandı

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ’da müşteri olarak gittikleri kuyumculardan dolar satın almak istediklerini söyleyerek, ilginç yöntemleri ile 3 yılda 75 bin dolarlık vurgun yapan 3 kişi tutuklandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:34
Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran 3 şahıs tutuklandı

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ’da müşteri olarak gittikleri kuyumculardan dolar satın almak istediklerini söyleyerek, ilginç yöntemleri ile 3 yılda 75 bin dolarlık vurgun yapan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, 18 Kasım 2016 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı’nda bulunan bir kuyumcuya giden şahıslar, dolar satın almak istediklerini söyleyerek, Türk Lirası karşılığında 2 bin Dolar aldılar. Ertesi günde aynı kuyumcu mağazasından dolar satın alan şahıslar, 3. gün de gelerek 24 bin dolar almak istediklerini söyledi. Mağaza çalışanları 24 bin doları şahısların verdiği bir çantaya koydu. Bu sırada dolarların olduğu çantayı alan şahıs, yanında bulundurduğu bir poşetteki aynı model çantayla değiştirdi. Çantayı tekrar mağaza çalışanlarına teslim eden şahıslar, bankadan para çekip tekrar geleceklerini söyledi. Şahısların gelmemesi üzerine çantadaki paraları kasaya koymak için sayan çalışanlar, 100 dolar banknotların arasına 1 dolarların yerleştirdiğini ve şahısların ilk aldıkları çanta yerine başka bir çanta verdiklerini fark etti.


Dolandırıcıları, kuyumcunun dikkati ele verdi


Dolandırıldığını fark eden mağaza çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken şahıslar aynı yöntemle aynı yıl Tekirdağ’da bulunan bir kuyumcuyu dolandırdı. Son olarak bu yıl Sakarya’nın Felizli ve Hendek ilçesinde 2 kuyumcuyu dolandıran şahıslar, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir kuyumcuyu dolandırmak isterken, çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı.


Binlerce dolarlık vurgun yapan şahıslar gözaltına alındı


İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 3 ildeki kuyumcuları dolandıran şahısların Gürcistan uyruklu T.İ. (32) isimli kadın, M.A. (56) ve M.M. (67) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemelerde şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda M.A., M.M. ve T.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda bin 987 dolar, 130 Gürcistan Larisi, 6 bin 550 TL para ele geçirildi.


Şahısların 3’e tutuklandı


hısların girdikleri müşteri kılığında gittikleri kuyumcuları ilginç yöntemleri ile toplam 75 bin dolar dolandırdıkları öğrenilirken, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan T.İ., karıştığı olaylar sebebi ile savcılık talimatı ile Sakarya Emniyeti’ne teslim edildi. Benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen M.A. ve M.M. isimli Gürcistan uyruklu şahıslar ise, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşına çıkartılan şahısların 3’ünün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da çıkan kavgada bir avukat öldürüldü
    1. Diyarbakır’da çıkan kavgada bir avukat..
    2. Bakan Murat Kurum’dan, Sultanbeyli’ye..
    3. Şehir Plancısı Bayram Vardar:
    4. MTSO, Mersin ile Mısır arasında..
    5. İşte HDP sevici gazetecilerin övdüğü..
    6. 6.Nallıhan Foto Safari’de..
    7. Çeşme’de tatile seçim molası
    8. Beytüşşebaplı çocuklar artık terörden..
    9. Sahil güvenliğin şahin gözleri Kuzey..
    10. Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi..
    11. Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki..
    12. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    13. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    14. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    15. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    16. 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    17. Çuvala koyulup ölüme terk edilen o..
    18. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Uzayda 10..
    19. Psikologlar teşhisi koydu! Trump dört..
    20. Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor
    21. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    22. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    23. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    24. Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü..
    25. THY’den iptal iddialarına yalanlama
    26. Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat
    27. "Turu geçebilecek güçteyiz"
    28. Sosyal Bilimler MYO’da kepler havaya
    29. Bereket isimli batık gemi parçalanıyor
    30. Askerler ne zaman erken terhis olacak?..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!