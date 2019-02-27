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Kuyumcular ve Sarraflar Derneğinden öğrencilere giyim yardımı

Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği tarafından maddi durumu düşük öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:56
Kuyumcular ve Sarraflar Derneğinden öğrencilere giyim yardımı

Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği tarafından maddi durumu düşük öğrencilere giyim yardımı yapıldı.


Dernekte düzenlenen yardım dağıtım töreninde konuşan Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Casım Aslan, Van’da eğitim gören maddi durumu düşük öğrencilere destek olmak amacıyla böyle bir çalışmada bulunduklarını söyledi. Aslan, “Dernek olarak daha önce böyle bir çalışma içerisinde olacağımızın kararını aldık. Daha sonra milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde Edremit ilçemize bağlı Vali Tahir Paşa İlköğretim Okulunda okuyan 24 çocuğumuza; içerisinde ayakkabı, mont, kazak ve pantolonun olduğu hediye paketlerini dağıtacağız. Bugün için bir okulumuzda eğitim gören öğrencilere yardımımız olacak, ancak ileriki süreçte farklı okullarda da bu tür yardımlarımız olacaktır. Ben bu anlamda bizlere destek olan gerek dernek yönetim ve üyelerimize, gerekse milli eğitim camiasına teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından öğrencilere hediye paketleri dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:56
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