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Kuyumcular düğün sezonundan umduğunu bulamadı

Mersin’de 49 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğünlerin de başladığını belirterek, "Altınların fiyatlarının yüksek olması da düğün mevsimi olmasına rağmen kuyumcularda işsizliği getirdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05
Kuyumcular düğün sezonundan umduğunu bulamadı

Mersin’de 49 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğünlerin de başladığını belirterek, "Altınların fiyatlarının yüksek olması da düğün mevsimi olmasına rağmen kuyumcularda işsizliği getirdi. Bu dönem bizim için en iyi dönemdi ama maalesef artık o dönemlerimiz kalmadı. İnsanlar artık çok daha hafif altınlara yöneldi" dedi.


Geçen yıldan bu yana doların yükselmesiyle birlikte fiyatları artan altında, yükselme sürüyor. Piyasada bu dönemde 1 gram altın 260, çeyrek altın ise 420 ile 425 lira arasında satılırken, düğün için altın alacaklar yükselen fiyatlar karşısında arayışa girdi. İstanbul Altın Rafinerisi tarafından üretilen tam ve yarım gram altınlar ise düğünlere giden vatandaşların vazgeçilmezleri haline geldi. Ayrıca yüzük alan evlenecek damat adayları da artık içi boş, hafif yüzükleri tercih etmeye başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlayan düğün sezonunda bu sene umduğunu bulamayan kuyumcular, altın fiyatlarının daha da yükselmesinden korkuyor.



"Yüksek fiyat kuyumcularda işsizliği getirdi"


Altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan 49 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, altının gramının 260 lira civarında olduğunu söyledi. Uzun zamandır bu fiyatlar üzerinden seyrettiğini kaydeden İnanoğlu, “Bu doların çıkış ve düşüşü ile Hükümet politikalarından dolayı değişebiliyor. Tabi altının artışını sağlayan ons fiyatlarıdır. Şu anda da ons fiyatları yükseliş evresinde ve bu biraz daha yükselmeye devam edecektir. Altınların fiyatlarının yüksek olması da düğün mevsimi olmasına rağmen kuyumcularda işsizliği getirdi. Bizim için bu dönem bir çökme gibi oldu. Bu dönem bizim için en iyi dönemdi ama maalesef artık o dönemlerimiz kalmadı. İnsanlar eskiden bir çift alyans aldıkları zaman bin lira ödüyorlardı. Şimdi ise bir çift alyansın en ucuzu 3 bin ile 3 bin 500 liradan başlıyor” diye konuştu.



"Altın fiyatları ons yükseldiği sürece artar"


Artık insanların farklı yöntemlere yöneldiğini kaydeden İnanoğlu, “İnsanlar artık çok daha hafif altınlara yöneldi. Zaten düğünlerde artık altın takanlar çok azaldı. Evlenecekler en ince bir alyans alarak işlerini halletmek istiyorlar. Gençlerimiz bu konuda gerçekten zor durumda. Altın fiyatları ons yükseldiği sürece yükselecektir.Altın zirveyi sever ve geldiği yeri unutmaz. Biz müşteri bekliyoruz, başka beklentimiz yok. Müşterilerimizin de maddi durumları iyi olursa, gerçekten yiyecek, içecek ve giyecekten arttırabilirlerse çocuklarını evlendirecek insanlar. Hükümetin derhal bu konuda iyileştirme yapması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05
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