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Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

Aydın'da bir kuyumcudan altın ve para çalan hırsızlık zanlıları güvenlik kameralarınca görüntülendi- Kuyumcu Taşkın:"10 milyon lira kadar mal varlığımız kayıp"

15 Ocak 2019 Salı 18:31
Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, kuyumcudan yapılan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ortaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Mustafa Taşkın'a (36) ait kuyumcuya gelen 3 hırsızlık şüphelisi, kuyumcudan altın ve para çaldı.

Kuyumcudaki güvenlik kameralarının kayıtlarını da alan şüphelilerin kuyumcuya giriş ve çıkışları dışarıdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Kuyumcu Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı sabah iş yerine geldiğinde öğrendiğini belirterek, durumu polise bildirdiğini söyledi.

Hırsızların alarmı devre dışı bıraktığını, içerideki kamera kayıtlarını aldığını, elektrik ve internet kablolarını da kestiğini aktaran Mustafa Taşkın, "10 milyon lira kadar mal varlığımız kayıp. Yüzleri hafif belli, bu konuda emniyetimize güveniyoruz, çözecekler bu işi." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:31
  1. güvenlik kamerası
  2. HIRSIZLIK
  3. kuyumcu

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