Kuyumcuda sahte para ile alışveriş yapmak isterken yakalandı

Trabzon’un Of ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kişi, sahte para ile alışveriş yapmak isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Of ilçesinde bir kuyumcuya giren Gürcistan uyruklu bir kişi, sahte 65 bin euro, 500 euro ve üzerinde ’Rusça hatıra parasıdır’ ibaresi bulunan para ile alışveriş yapmak isterken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.