0553 313 94 23

Kuyumcu ve kütüphane müdür yardımcısı FETÖ’den tutuklandı

Isparta’da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda yakalanan eski il halk kütüphanesi müdür yardımcısı ve kuyumcu ‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

28 Mayıs 2019 Salı 01:20
Kuyumcu ve kütüphane müdür yardımcısı FETÖ’den tutuklandı

Isparta’da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda yakalanan eski il halk kütüphanesi müdür yardımcısı ve kuyumcu ‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir süredir aranan eski il halk kütüphanesi müdür yardımcısı Mehmet G., Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


FETÖ’den aranan kuyumcu Eğirdir’de yakalandı


Eğirdir ilçesinde ise bir süredir aranan Bekir Mustafa K. isimli kuyumcu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ/PDY kapsamında ‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla arandığı tespit edilen yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne sevk edilen eski müdür yardımcısı Mehmet G. ile aranan kuyumcu Bekir Mustafa K., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Tutuklanan zanlılar, Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 01:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Türk iş insanlarına konutunda iftar verdi
    1. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Türk iş..
    2. Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası..
    3. Kuşadası polisinden kaçak göçmen..
    4. İzmir'de cinayet
    5. Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    6. Emniyet Teşkilatı iftarda bir araya..
    7. Otomobille çarpışan hafif ticari..
    8. Kanser tedavisini tamamlayan çocuklar..
    9. Mısır hava yolu şirketi, Hartum..
    10. Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
    11. Düzce'de fındık fabrikasında yangın
    12. Sadakataşı Derneği, Ramazan..
    13. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil..
    14. Kar maskeli soyguncular tutuklandı
    15. Ramazan Sokağında “Görme engelli..
    16. Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na..
    17. İzmir’de başlayan kan davası..
    18. Kuyumcu ve kütüphane müdür yardımcısı..
    19. Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
    20. Uzunkaya, Ankara Emniyet Müdürlüğünün..
    21. Bursa'da bir kişi şelalede ölü bulundu
    22. 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşüp..
    23. Polis ekiplerinden kumar baskını
    24. 12 yıldır kızakta bekleyen gemi denize..
    25. ADD Şube Başkanı Onur, lösemili..
    26. Lösemili çocuklar haftası Kdz...
    27. Meclis kararı ile Safranbolu’da..
    28. Kıbrıs Gazileri’ne mili mücadele..
    29. Manisa BBSK’da teknik direktör Taşkın..
    30. 17 yaşındaki genç tartıştığı babasını..
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Uygur Türkü kadın Çin zulmünü anlattı! "'Beni öldürün' diye yalvardım"
    Uygur Türkü kadın Çin zulmünü anlattı! "'Beni öldürün' diye yalvardım"

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız