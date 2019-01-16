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Kuyumcu soygunu görüntüsünün deşifre edilmesine bakanlık soruşturması

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:32
Kuyumcu soygunu görüntüsünün deşifre edilmesine bakanlık soruşturması

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde dükkan sahibinin hayatını kaybettiği kuyumcu soygununa ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin, deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili İçişleri Bakanlığınca soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soyguna ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına dün gelen siyah giysili 2 zanlı, altınları vermesini istedikleri iş yeri sahibi N.G'yi silahla vurarak öldürmüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:32
  1. deşifre
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. kuyumcu soygunu
  4. Mamak
  5. Soruşturma

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