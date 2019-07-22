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Kuyumcu kuryesinin altın dolu bavulu gasp edildi

VAN (İHA) – Van’ın İpekyolu ilçesinde kuyumcu kuryesini bıçakla yaralayarak yanındaki ziynet eşyası dolu bavulu gasp eden 4 kişi tutuklanırken, ikametlerinde ise 192 bin 500 TL değerinde altın ele geçirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:38
Kuyumcu kuryesinin altın dolu bavulu gasp edildi

VAN (İHA) – Van’ın İpekyolu ilçesinde kuyumcu kuryesini bıçakla yaralayarak yanındaki ziynet eşyası dolu bavulu gasp eden 4 kişi tutuklanırken, ikametlerinde ise 192 bin 500 TL değerinde altın ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2019 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Demet Sokak üzerinde meydana gelen kuyumcu kuryesi M.M. isimli şahsın darp edilmesi, bıçakla yaralanması ve yanında bulunan bavulun gasp edilmesi olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan inceleme ve araştırmada; kuyumcu kuryesi olan M.M.’nin Mersin’den Van’a geldiği, Van’da faaliyet gösteren kuyumcuların verdikleri siparişleri dağıttığı tespit edildi. Bahçıvan Mahallesi Demet Sokak üzerinde yaya iken 4 şüpheli şahıs tarafından darp edilerek yanında bulunan bavulun gasp edilmesi üzerine oluşturulan özel ekipler tarafından olayın şüpheli/şüphelilerinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.


Olayın meydana geldiği yerin 10 kilometrelik alanda bulunan 90 güvenlik kamerasını olay öncesi ve sonrası toplam 120 saat inceleyen polis ekipleri, olayın meydana geldiği mahalle ve sokak üzerinde bulunan yaya ve iş yeri sahiplerinin de bilgisine başvurdu. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; olayı gerçekleştirenlerin B.G., E.G., E.K. ve S.Ü. isimlişüpheliler olduğu tespit edilmesi üzerine, yapılan operasyonlarda 4’ü de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üst ve ikametlerinde yapılan aramada; değeri 192 bin 500 TL olan ziynet eşyası ve bavul ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, kuyumcu kuryesini uzun süre fiziki olarak takip ettiklerini, sokakta yaya olarak yürüdüğü esnada darp ederek yanında bulunan bavulu gasp ettiklerini beyan ettikleri belirtildi.


Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Kuyumcu kuryesi M.M. yoğun bakımdaki tedavisinin devam etmesi nedeniyle bavulda ne kadar ziynet eşyası bulunduğu hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:38
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