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Kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da kar maskesi ve kuru sıkı tabancayla soygun girişiminde bulunan ve altınları alamadan kaçan zanlı yakalandı

18 Ocak 2019 Cuma 15:12
Kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kenan Bulut'un sahibi olduğu Ece Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına kuru sıkı tabancayla giren kar maskeli M.C. (22), kadın çalışandan altınları istedi.

Üst kattaki diğer çalışanın asansörle aşağıya indiğini fark eden şüpheli, altınları alamadan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, soygun girişiminde bulunan M.C'yi evinde yakaladı.

Sandıklı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kar maskeli soyguncunun kuyumcu dükkanına girmesi ve soygun yapamadan kaçması yer alıyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:12
  1. Kuyumcu’ya soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı

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