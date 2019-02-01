Kuyumcu dükkanına duvarı delerek giren hırsızlar 10 kilogram altın çaldı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bitişiğindeki dükkanın duvarını delerek kuyumcuya giren hırsızlar, yaklaşık 10 kilogram altını çalarak kaçtı

BURSA (AA) - Bursa'da bitişiğindeki iş yerinin duvarını kırarak kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, yaklaşık 10 kilogram altın çaldı. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Kurtuldu Sokak'ta bulunan petshopa giren hırsızlar, balyoz ve murçla duvarı kırdı. İş yerinin bitişiğindeki Mehmet Can Demir'e ait kuyumcu dükkanına giren zanlılar, raflarda bulunan altınları yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdu. Alarmın çalması üzerine hırsızlar olay yerinden kaçtı. Alarm merkezinden gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, duvarın kırılarak kuyumcu dükkanına girildiğini ve hırsızlığın gerçekleştiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, kuyumcu dükkanı ve petshopta inceleme yaptı. Kuyumcu Mehmet Can Demir, ekiplere yaklaşık 10 kilogram altınının çalındığını söyledi. Kuyumcu dükkanı ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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