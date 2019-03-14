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Kuyumcu bant kesici fırlatınca çarşaflı soyguncular kaçtı

Bursa'da bir kuyumcuya gelen çarşaflı ve silahlı iki soyguncu, iş yeri sahibinin bant kesici aparat fırlatmasıyla paniğe kapılıp olay yerinden uzaklaştı- Soygun girişimi iş yerinin dışındaki güvenlik kamerasına yansıdı

14 Mart 2019 Perşembe 12:23
Kuyumcu bant kesici fırlatınca çarşaflı soyguncular kaçtı

BURSA (AA) - Bursa'da, kendilerini çarşafla kamufle ederek bir kuyumcudan silahlı soygun girişiminde bulunan iki şüpheli, iş yeri sahibinin bant kesici aparat fırlatması üzerine paniğe kapılarak kaçtı.

Çarşaf giyerek kendilerini kamufle eden iki zanlı, 16 Z 6459 plakalı hafif ticari araçla merkez Yıldırım ilçesi Erikli Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına geldi.

Ellerinde pompalı tüfek bulunan şüphelilerden biri içeri girdi. Daha sonra bu kişi, elindeki pompalı tüfeği iş yeri sahibine doğrultup altınları istedi.

Kuyumcunun, tezgahtaki bant kesici aparatı kendisine doğru fırlatması üzerine paniğe kapılan soyguncu dışarı çıktı. Zanlılar, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Söz konusu aracın, geçen hafta Bursa'da bir mahalleden gasbedildiği belirlendi.

Bu arada, çarşaflı soyguncuların kuyumcu dükkanına girip kısa bir süre sonra çıkarak kaçmaları iş yerinin dışındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:23
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