Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan ve Osmanlı’nın ilk mescidi olarak bilinen Kuyulu Mescid’in tuvalet ve şadırvan sorunu çözülüyor.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Kopuzlar Vakfı üyeleri ile bir araya gelerek sorunların çözüldüğünü dile getirdi. Başkan Sever konu hakkında yaptığı açıklamada, “İlçemizde bulunan Kuyulu Mescid’ in yıllardır çözülemeyen tuvalet ve şadırvan problemi Kopuzlar Vakfı ve belediyemiz iş birliği ile artık çözüme kavuşuyor. Selçuklu mimarisinden örneklerle yapılacak olan tuvalet ve şadırvanın Kopuzlar Vakfı ve belediyemiz arasında yapılan iş birliği protokolü resmiyete kavuşmuştur. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.