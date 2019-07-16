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Kuyucak’tamehterli ‘Demokrasi ve Milli Birlik’ yürüyüşü

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında, Kuyucak ilçesinde düzenlenen yürüyüş geniş bir katılımla yapıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 10:03
Kuyucak’tamehterli ‘Demokrasi ve Milli Birlik’ yürüyüşü

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında, Kuyucak ilçesinde düzenlenen yürüyüş geniş bir katılımla yapıldı.



Programda Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, şehit Bahri Uçuş’un ailesi, Kuyucaklı şehitAstsubay Bahri Uçuş’un kabrini ziyaret etti. Çarşı Cami’de tüm şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutuldu.



Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri’nde,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisinin açılışı yapılarak 15 Temmuz gününüanlatan fotoğraflar incelendi.


Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi’nde Kuyucak Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgenoğlu’nun sunduğu “Milli Birlik ve Beraberliğin Sembolü 15 Temmuz 2016” adlı konferans sonrası Cumhuriyet Meydanındaki ikramların ardındanakşam programına geçildi.



Mehteren Takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp, Uğur Mumcu Parkı, Kanal Kahvesi istikametinde devam eden yürüyüş tekrar Cumhuriyet Meydanına geri dönülmesiyle son buldu.


Kuyucak halkının da katılımıyla Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden akşam programında önce saygı duruşunda bulunupardından İstiklal Marşı okundu. Kur’an Tilaveti de okunarak Kaymakam Yılmaz KURT ve Belediye Başkanı Metin Ertürk’ünkonuşmalarıyla program devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz adına yapmış olduğu konuşmanın televizyondan canlı yayın bağlantısı ile izlendiğigeceye halkın katılımı yüksekti.


15 Temmuz Günü’ne yönelik belgeseller izlenmesiyle birliktekompozisyon ve şiirler okundu. Kuyucak Anadolu Lisesi Öğrencisi Sudenur Gabalcı ’15 Temmuz ‘ konulu kompozisyonu, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Tuana Feryat“15 Temmuz” adlı şiiriveMücella Pakdemir ise “ Millete Bakın Hele” adlı şiirini okudu.


Saat 00:13 te Kuyucak İlçesi bütün camilerde selaların okunmasının ardından İlahi okunarak dualar edildi. Gece boyunca marşlar ve 15 Temmuz sinevizyon gösterileri eşliğinde temsili nöbet tutuldu.



“Demokrasi şehitlerimiz, tarihin şerefli sayfalarına adını yazdırarak ölümsüzleştiler.”


15 Temmuz’da meydanları, havalimanlarını, yolları, köprüleridoldurarak Fetö terör örgütü mensubu hainleri hezimete uğratan 7’ den 70’e tüm vatandaşlara şükranlarınısunarak konuşmasına başlayanKuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Herkes gördü ki, Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile teslim etmez. Ve yine gördüler ki, demokrasiye göz dikenlerin asla hâkimiyetine girmez bu millet. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Demokrasi şehitlerimiz, tarihin şerefli sayfalarına adını yazdırarak ölümsüzleştiler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:03
  1. fotoğraf
  2. sergi
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