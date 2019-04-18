Kuyucak’ta çocuk şenliği düzenlendi Kuyucak Belediyesi tarafından yapılan 4.

Kuyucak Belediyesi tarafından yapılan 4. Geleneksel Çocuk Şenlikleri, Pamukören Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, daire amirleri veöğrencilerin katılımıyla gerçekleşen şenlikte öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Geleneksel Çocuk Şenlikleri kapsamında Kuyucak ilçesi okullarındaki çocuklara eğlenceli anlar yaşatan Kuyucak Belediyesi, çocukların şenliklerden faydalanmasını sağladı. Pamukören Sosyal Tesislerinde hazırlanan özel oyun ve eğlence alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar şenliklerin tadını çıkardı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk şenlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Şenlikleri ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sosyal yönlerinin gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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