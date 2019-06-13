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Kuyruksuz buzağıyı ilk kez gördüler

Artvin’e bağlı Ormanlı köyünde kuyruksuz olarak dünyaya gelen buzağı şaşırttı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
Kuyruksuz buzağıyı ilk kez gördüler

Artvin’e bağlı Ormanlı köyünde kuyruksuz olarak dünyaya gelen buzağı şaşırttı. Köyünde uzun yıllardır besicilik yapan buzağının sahibi Mustafa Yılmaz, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti. Veteriner hekim Arif Erdem ise buzağının kuyruksuz olarak doğmasının genetik nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi.


Artvin’e bağlı Ormanlı köyünde uzun yıllardır besicilik yapan Mustafa Yılmaz’a ait inek kuyruğu olmayan bir buzağı doğurdu. İki ay önce dünyaya gelen buzağıyı görüler şaşkına dönüyor. Veteriner hekim Arif Erdem, ilgi toplayan sevimli erkek buzağının sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek bu tür doğumların ülkede nadir görüldüğünü belirtti.


Buzağı sahibi Mustafa Yılmaz, kuyruksuz buzağının köy halkının ve çocukların yoğun ilgisini çektiğini söyledi. Kuyruksuz olarak dünyaya gelen buzağının herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ifade eden Mustafa Yılmaz, " İki ay önce doğan buzağının kuyruğunun olmadığını gördük. Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa başıma böyle bir durum geldi” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
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