Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarıya göre sağanak yağış akşam saatlerine kadar devam edecek ve hayatı olumsuz etkileyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü içinde Düzce’nin de yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri için su baskınlarına, ulaşımda aksamalara ve ani sel baskınlarına neden olabilecek gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava tahminlerine dayanılarak yapılan uyarıda“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın güneydoğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik) , İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), İç Anadolu (Ankara, Çankırı, Konya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray), Akdeniz (Burdur, Isparta, Osmaniye ile Antalya Mersin ve Adana’nın İç kesimleri) ve Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize’nin İç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.