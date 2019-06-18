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Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

18 Haziran 2019 Salı 13:24
Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa ile İzmir ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:24
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