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"Kuvvetli bir Türkiye lazım, onun için beka diyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Biz,'Türkiye bir dünya ülkesi' iddiasını dillendiriyoruz. Bunu söylemek için ayakları üstünde duran güçlü bir Türkiye, kuvvetli bir Türkiye lazım, onun için beka diyoruz" - "Biz, Milliyetçi Hareket Partisiyle beraber salonlarda, miting alanlarında, televizyonlarda, her tarafta açık açık birlikteliğimizi ve ittifakımızı beka meselesi deyip ortaya koyuyoruz ama karşımızdakiler kapının önünde başka, kapının arkasında başka bir birliktelik ortaya koyuyorlar"

03 Mart 2019 Pazar 19:46
"Kuvvetli bir Türkiye lazım, onun için beka diyoruz"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, 'Türkiye bir dünya ülkesi' iddiasını dillendiriyoruz. Bunu söylemek için ayakları üstünde duran güçlü bir Türkiye, kuvvetli bir Türkiye lazım, onun için beka diyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankaralılar Derneği'nin (AHİD) Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği Ankaralılar Buluşması'na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, önemli bir seçime gidildiğini ifade etti. Bu seçime "beka" dediklerini belirten Soylu, Türkiye'yi büyütmek için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Biz, 'Türkiye bir dünya ülkesi' iddiasını dillendiriyoruz. Bunu söylemek için ayakları üstünde duran güçlü bir Türkiye, kuvvetli bir Türkiye lazım, onun için beka diyoruz." diye konuştu.

Kendisini dinleyen kalabalıktan 31 Mart akşamı için destek istediğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 40- 50 yıllık, 70 yıllık bir medeniyetin evlatları değiliz. 2 bin 200 yıldır devlet idare ediyoruz. Öyle 3-5 tane çakala, çapulcuya, bu ülkenin yarınlarını bırakacak bir anlayışımız yoktur. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyle beraber salonlarda, miting alanlarında, televizyonlarda, her tarafta açık açık birlikteliğimizi ve ittifakımızı beka meselesi deyip ortaya koyuyoruz ama karşımızdakiler kapının önünde başka, kapının arkasında başka bir birliktelik ortaya koyuyorlar. Bu samimiyetsizliğe ve Türkiye'nin başını belaya sokacak bu anlayışa, Ankaralı hemşehrilerimizin bir 'dur' demesini istiyoruz."

Yıllardan beri bu ülkeyi hep birlikte birçok saldırıya rağmen güçlü bir şekilde ayakta tuttuklarını ifade eden Soylu, "Güçlü bir Türkiye olsun, özgür, zengin, bağımsız bir Türkiye olsun. Eksiğimiz yok mu, eksikten yoksun Cenabı Allah'tır, eksiğimiz olacak, ben adım atarken 40 adım atıp yanlış yapıyorum. Elbette eksiğimiz olacak ama samimiyetimizde eksik yoktur ne olursunuz buna inanın ve herkese anlatın." dedi.

Antalyaspor maçı dönüşü hayatını kaybeden Ankaragücülü taraftarların yakılarına başsağlığı da dileyen Soylu, şunları kaydetti:

"Olayın oluş anından olayın bitimine kadar hastanelere sevk edilene kadar hem valimizi hem emniyet müdürümüzü hem de oradaki bütün arkadaşlarımızı tek tek görevlendirdik. Sporun peşinde koşan arkadaşların böyle bir hadiseyle karşı karşıya kalmaları bizi üzdü. Hep söylüyoruz. 'Trafikte çok dikkatli olmak lazım' diye. Alkollü bir sürücü maalesef böyle bir sonuca yol açtı. Geldi, otobüse bindiriverdi ve böyle bir sonuç oldu. Allah rahmet eylesin tüm Ankaragücü camiasına Ankaralılara başsağlığı diliyoruz."

- "Ankara'mızı başka bir kent yapacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ise ömrünün hizmetle geçtiğini, şimdi de önünde Ankara imtihanı olduğunu belirtti. Partisinde yapılan oylamada İstanbul için Binali Yıldırım'ın, Ankara için kendisinin çıktığını hatırlatan Özhaseki, "Bir faninin ömründe rastlayabileceği en onurlu görev. Neden? Burası Ankara, burası bizim hepimizin doyduğu, istikbalimizi, çocuklarımızı geleceğini kurmaya çalıştığımız kent. Burası hepimizin gurur kenti." diye konuştu.

Beş yıl boyunca hizmet edeceğinin ve taahhüt ettiği projeleri gerçekleştireceğinin sözünü veren Özhaseki, "Sizlerin bize olan güveninizi inşallah sarsmayacağız. Ankara'mızı, ortaya koyacağımız projelerle başka bir kent yapacağız. İçinde yaşayanlar da yaşamaktan gurur duydukları gibi keyif alacaklar Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Ankaralılar Buluşması öncesi de Keçiören Ufuktepe Seçim Ofisi'nin açılışını yaptı. Açılışa AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:46
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Mehmet Özhaseki

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