Kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde denetlemede bulunuyor.23 Mart 2019 Cumartesi 12:54
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde denetlemede bulunuyor.
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Suriye sınırındaki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.
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