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Kuveyttürk'te ATM'den cep telefonuna nasıl para gönderilir?

Kuveyttürk'te ATM'den cep telefonuna para gönderme işlemi nasıl yapılır? Mobil Şube'ye eklenen GSM Numarasına Para Transferi menüsü ile, Kuveyt Türk müşterisi olsun olmasın dilediğiniz kişiye 7 gün 24 saat para gönderebilirsiniz. Gönderilen para tüm Kuveyt Türk ATM’lerinden kart kullanmadan kolayca çekilebilir.

29 Ocak 2019 Salı 19:34
Kuveyttürk'te ATM'den cep telefonuna nasıl para gönderilir?

Kuveyttürk'te ATM'den cep telefonuna para gönderme işlemi nasıl yapılır? Mobil Şube'ye eklenen GSM Numarasına Para Transferi menüsü ile, Kuveyt Türk müşterisi olsun olmasın dilediğiniz kişiye 7 gün 24 saat para gönderebilirsiniz. Gönderilen para tüm Kuveyt Türk ATM’lerinden kart kullanmadan kolayca çekilebilir.

Kuveyttürk Bankası Mobil Şube’den cep telefonuna nasıl para gönderilir?

Kuveyt Türk Mobil Şube uygulaması indirilir.

Para Transferleri menüsünün altında yer alan GSM Numarasına menüsü seçillir.

Cep numarası yazılarak para transferi işlemi gerçekleştirilir.

Kuveyt Türk müşterisi olsun olmasın herhangi bir cep telefonu numarası, alıcının adı soyadı ve tutar bilgilerini girerek işlem sonlandırılır.

Alıcı, herhangi bir Kuveyt Türk ATM’sinden TCKN, Göndericinin Cep Telefonu Numarası, Kendi Cep Telefonu Numarası, kendisine SMS ile gelen Referans Kodu ve kendisine gönderilen Tutarı tuşlayarak parayı kolayca çekebilir.

24 saat içerisinde alıcı tarafından çekilmeyen veya alıcının gerekli bilgileri yanlış girmesi durumunda tutar, gönderen kişinin hesabına iade edilir.

Önemli Notlar:

Cep telefonuna para gönderme özelliği sadece Bireysel müşterilerimiz tarafından kullanılabilmektedir.

Güvenlik nedeniyle Alıcı, gönderilen tutarı sadece Göndericiden öğrenebilir.

Cebe para gönder işlem tutar limitleri alıcı için, günlük 500 TL, haftalık 1.000 TL ve aylık 1.500 TL'dir.

Cebe para gönder işlem tutar limitleri gönderen için, günlük 500 TL, aylık 1.000 TL'dir.

Alıcı tarafında günlük 2, haftalık 4, aylık ise 6 adet işlem limiti bulunmaktadır.

Gönderici tarafında günlük 2 adet, aylık 4 adet yapılabilmektedir.

Bu hizmet yalnızca Mobil Şube'den verilmektedir.

Para gönderimi yalnızca Türk Lirası cinsinden, 10 TL ve katları olacak şekilde yapılabilmektedir.

Gönderen kişi, İşlemlerim menüsünden, yaptığı para transferlerini görüntüleyebilir ve alıcı tarafından çekilmeyen tutarları iptal edebilir. İptal edilen tutarlar göndericinin hesabına iade edilecektir.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:34
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