Kuveyt'teki gökdelende korkutan yangın!

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki gökdelenler bölgesinden gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

Merkez Bankası inşaatının sürdüğü binadan çıkan alevler, şehirde paniğe yol açtı.

Reuters haber ajansı, yangının fotoğraflarını dünyaya geçti.

Kuveytli yetkililer, alevlerin söndürülmesi için 2 bin 500 itfaiyecinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının yüzde 90 oranında kontrol edildiğini açıkladı. Yangında can kaybı ya da yaralanan yok.

62 katlı dev gökdelen, tamamlandığında 298 metre yüksekliğe ulaşacak.