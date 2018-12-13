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Kuveyt'te İngiliz deniz üssü kurulacak

Er-Rai gazetesinin haberine göre, iki ülke Kuveyt'te İngiliz askeri deniz üssü kurulması konusunda anlaştı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:05
Kuveyt'te İngiliz deniz üssü kurulacak

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te "İngiliz askeri deniz üssü" kurulması konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığı bildirildi.

İngiliz deniz üssü kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı haberini Kuveyt'in önde gelen gazetelerinden Er-Rai verdi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, üst düzey yetkililerin bugün düzenlenecek ortak yürütme komitesi toplantısında Kuveyt ile İngiltere arasındaki iş birliğinin yönlerini görüşeceği belirtildi. Ele alınacak konuların başında askeri, güvenlik, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarındaki ikili iş birliğinin yer alacağı aktarıldı.

Öte yandan habere göre, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, dün yaptığı açıklamada, İngiltere'yle askeri iş birliği ile Suudi Arabistan'la yaşadıkları sınır anlaşmazlığı arasında herhangi bir ilişki olmadığını belirtti.

Carallah, konuyla ilgili soruya karşılık, "Bazıları bu konular arasında bağlantı kurdu. Ancak biz böyle bir ilişki kurmuyoruz." şeklinde cevap verdi.

"Suudi Arabistan'la aramızdaki anlaşmazlık, kardeş anlaşmazlığıdır. Bir yanlış anlaşılma diyebiliriz." açıklamasında bulunan Carallah, İngiltere ile askeri iş birliğinin yeni bir konu olmadığına dikkati çekti.

Carallah, "İngiltere'den dostlarımızın askeri iş birliği için topraklarımızda bulunmasından memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Kuveyt merkezli Kabas gazetesi de bugün düzenlenecek toplantıda Kuveyt ordusuna eğitim vermek için İngiliz askeri üssü kurulmasının görüşüleceğini belirtti.

İngiltere'nin Kuveyt Büyükelçisi Michael Davenport, ekim ayında yaptığı açıklamada, aralık ayında Kuveyt'te İngiliz kuvvetlerinin daimi varlığınınoperasyonel ve lojistik yönlerinin görüşüleceği bir toplantı yapılacağını duyurmuştu.

Davenport ayrıca, İngiliz "Forces Network" internet sitesinde şubat ayında yayımlanan röportajında, İngiltere'nin, Kuveyt yönetiminin talebi üzerine bu ülkede kalıcı askeri güç kurmayı düşündüğünü dile getirmişti.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:05
  1. İngiliz askeri deniz üssü
  2. Kuveyt

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