Kuveyt'te İhvan mensuplarına operasyon

KUVEYT (AA) - Kuveyt makamları Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) mensup bir grubun yakalandığını duyurdu. Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İhvan mensubu kişilerden oluşan bir "terör hücresine" operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Mısır'da haklarında 15 yıla varan hapis cezaları bulunan bu kişilerin Mısır makamlarından kaçarak Kuveyt'e geldiği ifade edilirken, sayılarına ilişkin ise bilgi verilmedi. Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından Mısır yönetimi İhvan'ı "terör örgütü" ilan etmişti. Teşkilatın çok sayıda üyesi ve üst düzey yöneticileri "yasa dışı örgüte üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla yargılanıyor.

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