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Kuveyt'te gökdelen yangını! 2 bin 500 itfaiyeci sevk edildi

Kuveyt'teki bulunan 62 katlı Merkez Bankası inşaatında çıkan yangında yükselen alevler, başkentte paniğe yol açtı.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:11
Kuveyt'te gökdelen yangını! 2 bin 500 itfaiyeci sevk edildi

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki gökdelenler bölgesinden gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

Merkez Bankası inşaatının sürdüğü binadan çıkan alevler, şehirde paniğe yol açtı.

Reuters haber ajansı, yangının fotoğraflarını dünyaya geçti.

Kuveytli yetkililer, alevlerin söndürülmesi için 2 bin 500 itfaiyecinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının yüzde 90 oranında kontrol edildiğini açıkladı. Yangında can kaybı ya da yaralanan yok.

62 katlı dev gökdelen, tamamlandığında 298 metre yüksekliğe ulaşacak.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:11
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