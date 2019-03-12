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Kuveyt'te en sevilen dünya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan

Washington Institute tarafından Kuveyt halkı üzerinde yapılan kamuoyu yoklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en sevilen dünya lideri seçildi

12 Mart 2019 Salı 03:08
Kuveyt'te en sevilen dünya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan

KUVEYT (AA) - Kuveyt halkı, dünya liderleri arasında en çok Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor.

ABD düşünce kuruluşu Washington Institute tarafından Kuveyt halkı üzerinde yapılan kamuoyu yoklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sevilen dünya lideri seçildi.

Kuveyt gazetesi Alqabas tarafından haberleştirilen sonuçlar, "Kuveytliler Trump'a kızıyor Erdoğan'ı seviyor" başlığıyla verildi.

Kuveytlilerin, ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteklerinin, "yüzde 5 olduğu" belirtilen haberde, Erdoğan'ın ise Kuveytlilerin yüzde 64'ünün sevgisini kazandığı belirtildi.

Kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, yabancı liderler arasında Erdoğan'dan sonra ikinci sırayı yüzde 49 ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Trump ile aynı orana sahip olması dikkati çekti.

Son yıllarda iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerle gelişen ikili ilişkiler, yönetimlerin yanı sıra halk üzerinde de olumlu sonuçlara neden oluyor. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir, 2017'de Türkiye'ye iki ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kuveyt'i aynı yıl üç kez ziyaret etmişti.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 03:08
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kamuoyu yoklaması
  4. Kuveyt

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