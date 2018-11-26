THY- Banjul
0553 313 94 23

Kuveyt'te 8. Uluslararası İnsani Yardım Konferansı başladı

Kızılay, İHH ve Sadakataşı'nın da katıldığı konferansta Kuveyt ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 300 insani yardım kuruluşu hazır bulundu

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:04
Kuveyt'te 8. Uluslararası İnsani Yardım Konferansı başladı

KUVEYT (AA) - Dünyadaki açlık sorununa dikkati çekmek ve sorunun çözümüne destek olmak amacıyla düzenlenen 8. Uluslararası İnsani Yardım Konferansı Kuveyt'te başladı.

"İnsani çalışma alanında aktif katılım ve bilgi paylaşımı" konulu 8. İnsani Yardım Konferansı, 300 insani yardım kuruluşunun katılımıyla başkent Kuveyt'te başladı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü'nün, "dünyadaki bir milyar aç insanın doyurulması" sloganıyla düzenlediği konferansa, Kuveyt'teki 150 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra uluslararası alanda faaliyet gösteren 150 insani yardım kuruluşu katıldı.

Toplantıda Kızılay, İHH ve Sadakataşı başta olmak üzere Türkiye'den de bazı sivil toplum kuruluşları hazır bulundu.

Konferansın açılışında konuşan Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü Başkanı Abdullah el-Matuk, konferansın, dünyadaki milyonlarca insanın hayatını tehdit eden en tehlikeli sorunlardan biri olan açlık konusunu ve insanlık üzerindeki yıkıcı etkisine ışık tutmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

- Dünyada 9 kişiden biri açlığın pençesinde

"Dünyada 821 milyondan fazla kişi, yani her 9 kişiden biri açlığın pençesinde. Milyonlarca kişi, ihtiyacı olan gıdaya erişemiyor." diyen Matuk, beş yaş altı 150 milyon çocuğun yetersiz beslendiğine ve açlık sorununun bebek ölümlerinin başında geldiğine dikkati çekti.

Matuk, konferans kapsamında "dünyadaki bir milyar aç insanın doyurulması" adı altında bir kampanya başlattıklarına işaret ederek, konferansa katılan kuruluşlara bir yıl devam edecek olan bu girişimi desteklemeleri çağrısında bulundu.

Kuveyt Vakıflar Bakanı Fahd el-Afasi de ülkesinin, dünyadaki insani sorunların çözümüne destek verdiğini ve ayrım yapmaksızın ihtiyacı olan herkesin yanında durduğunu dile getirdi.

İlk olarak 2010 yılında Umman'da yapılan İnsani Yardım Konferansı'nın ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı dönem toplantıları Kuveyt ev sahipliğinde, yedincisi ise geçen yıl Bahreyn'de düzenlenmişti.



Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:04
  1. insani yardım konferansı
  2. Kuveyt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan Cemaati İslami Partisi'nden AA'ya ziyaret
    1. Pakistan Cemaati İslami Partisi'nden..
    2. Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor..
    3. CHP PM toplantısı 6 Aralık'ta
    4. Döviz kurları
    5. CHP'de tarih verildi! Adaylar..
    6. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    7. 9. Boğaziçi Zirvesi
    8. Bayrak tutan vatandaşlara da ateş..
    9. Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatılacak
    10. Ömer Arısoy kimdir?
    11. Kar maskeli ve dövmeli gasp şüphelisi,..
    12. Arakan halkına "Cansuyu" oldular
    13. TFF'den istifa etmişti! Geri döndü
    14. "Gönülleri, şehirleri ihya ederek,..
    15. Cenk Tosun'dan minik bir taraftarı..
    16. Unkapanı, Galata ve Haliç Metro..
    17. Gerard Pique'ye 48 bin avro trafik..
    18. Rusya, ABD'nin aydaki izini sürecek
    19. Kuveyt'te 8. Uluslararası İnsani..
    20. Trabzonspor'un genç oyuncuları,..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı