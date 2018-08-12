Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuveytli akademisyen Prof. Dr. Hakim el-Mutayri, Türkiye'ye destek açıklamasında bulundu.

Kuveytli akademisyen Prof. Dr. Hakim el-Mutayri açıklamasında "İslam ümmeti, Amerikalıların ve Batının askeri, ekonomik, siyasi ve hatta düşüncelerimize bile hakim olmak isteyen hegemonyasına karşı özgürleşme savaşı vermektedir. Türkiye'ye yönelik açılan savaş süren bu çatışmanın bir kanıtıdır. İslam ümmetinin Türk halkına ekonomik yönden destek olması, yanında durması şer'i bir hükümdür ve Allah yolunda malınızı harcamak 'cihad' etmek hükmünü taşımaktadır. Bu savaş İslam ümmetinin Filistin'den, Afganistan'dan ve Türkiye'den Amerika'nın siyasi, ekonomik işgalinden kurtarma savaşıdır. Bu savaşta İslam ümmetinin ve mülkünün ve kanının ucuz olduğu savaştı. #Kazanacağız" ifadelerinde bulundu.