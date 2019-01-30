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Kuveytli milletvekilleri Doğu Türkistanlılara destek verdi

Kuveytli milletvekilleri, "Doğu Türkistanlı Müslümanlar dini zulme maruz kaldı." başlığıyla Müslümanlara desteklerini ifade ederek, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi

30 Ocak 2019 Çarşamba 00:53
Kuveytli milletvekilleri Doğu Türkistanlılara destek verdi

KUVEYT (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan Müslümanlarına karşı uyguladığı dini baskı, Kuveyt Milletvekilleri tarafından mecliste düzenlenen oturumda tepkiyle karşılandı.

Kuveytli milletvekilleri, "Doğu Türkistanlı Müslümanlar dini zulme maruz kaldı." başlığıyla Müslümanlara desteklerini ifade ederek, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi.

Kuveytli milletvekilleri, mecliste düzenlenen oturumda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Doğu Türkistan'da zulüm altındaki Müslümanların haklarını ve dini özgürlüklerini korumaya çağırdı.

Ayrıca milletvekilleri, Kuveyt hükümetinden Çin ile yürütülen ortak projeleri sonlandırması davetinde bulundu.

Milletvekili Muhammed Haif yaptığı konuşmada, Çin'in 29 milyon Müslümana çeşitli işkenceler yaptığını belirterek, "Çin Büyükelçisine, meclis tarafından temsil edilen Kuveyt halkının, Müslümanlara zulmeden bir ülke ile iş birliği yapmayacağını söylüyoruz." dedi.

Milletvekili Adil el-Damhi, Doğu Türkistan'daki Müslümanların insan hakları konusunda ciddi ihlallere maruz kaldığının altını çizerek, buradaki Müslümanlara adil davranılması çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumun Türkistan'daki Müslümanlara uygulanan zulme karşı sessiz kaldığını dile getiren Milletvekili Nayif el-Mirdas, İslam ve Arap dünyasında Çin ile olan anlaşmaların, özellikle silah anlaşmalarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 00:53
  1. Doğu Türkistan
  2. Kuveyt
  3. Müslümanlar

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