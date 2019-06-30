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Kuveytli eski milletvekiline Suudi Arabistan'a hakaretten gözaltı

30 Haziran 2019 Pazar 04:56
Kuveytli eski milletvekiline Suudi Arabistan'a hakaretten gözaltı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te eski milletvekili Nasır ed-Duveyle'nin, Suudi Arabistan'la alakalı Twitter mesajını paylaştığı için gözaltına alındığı belirtildi.

Kuveyt'teki "Al Rai" gazetesinin haberine göre, Duveyle, Suudi Arabistan'a hakaret davasıyla ilgili olarak emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Suudi Arabistan'daki Twitter kullanıcıları, Duveyle'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Suudi Arabistan'da vereceği iddia edilen konser sırasında Abha kentini bombalamaları için Husilere çağrıda bulunan bir tweeti "Kaç Shakira" ifadesiyle paylaşmasına tepki göstermişti.


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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 04:56
  1. Kuveyt
  2. Suudi Arabistan

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