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Kuveyt'in İranlı şirketin teknelerine el koyması

İran Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Hadi Hakşinas:"Kuveyt'in teknelere el koyması İran, Kuveyt ve Güney Koreli şirketlerin arasındaki hukuki ve teknik sorunlar nedeniyle gerçekleşti"

28 Aralık 2018 Cuma 11:22
Kuveyt'in İranlı şirketin teknelerine el koyması

ANKARA (AA) - İran'ın sivil hizmetlerde kullanılan iki teknesinin Kuveyt tarafından el konulması olayının hukuki ve teknik sorunlardan kaynaklandığı belirtildi.

İran Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Hadi Hakşinas, İranlı bir şirketin sivil hizmetlerde kullanılan iki teknesine Kuveyt tarafından el konulmasıyla ilgili basına açıklama yaptı.

Hakşinas, teknelerin nisan ayında deniz üzerinden köprü inşasında kullanılması amacıyla Güney Koreli bir şirkete kiralandığını söyledi.

"Kuveyt'in teknelere el koyması İran, Kuveyt ve Güney Koreli şirketlerin arasındaki hukuki ve teknik sorunlar nedeniyle gerçekleşti." diyen Hakşinas, sorunun çözüme kavuşturulması için hukuki yollardan girişimlerini sürdürdüklerini aktardı.

Kuveyt sahil güvenlik güçleri dün Basra Körfezi'nde İranlı bir denizcilik şirketi için çalışan iki tekneye mürettebatıyla birlikte el koymuştu.


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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:22
  1. Denizcilik
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